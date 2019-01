Comunidade se une pelo garoto, diz elenco de 'Billy'

20/01/2019 | 07:05



"O essencial é conquistar a pureza do personagem", ensina John Stefaniuk, que coordena as produções internacionais de Billy Elliot. Ao seu lado, os coreógrafos Barnaby Meredith e Nikki Belsher ajudam os pequenos artistas a contar a história por meio da dança. "A precisão no passo é essencial, sem parecer mecânico", observa Nikki. "Sim, pois é preciso lembrar que Billy é um menino que encontra sua voz em meio ao caos", completa Meredith.

É preciso, portanto, falar um pouco sobre a trama. O musical é inspirado no filme dirigido por Stephen Daldry em 2000, que conta a história de Billy, filho de mineiros do interior da Inglaterra que vivem naquele momento (entre os anos 1984 e 85) uma terrível queda de braço contra o governo Thatcher: entraram em greve contra a medida dela de fechar as minas. Em meio a tanta confusão, o garoto deixa de frequentar as aulas de boxe para se descobrir um grande bailarino, talento reconhecido e apoiado por uma professora. Aos poucos, o pai e o irmão mais velho percebem que o garoto é o único da família a ter uma chance de vencer na vida.

"É uma classe operária organizada e com visão de futuro", comenta Carmo Dalla Vecchia, que viverá o papel do pai, Jaokle. "Na verdade, toda a comunidade passa a torcer pelo garoto." "Isso porque Billy se transforma em um ponto de luz naquele lugar", completa Vanessa Costa, a professora Willkinson, que lapida o talento de dançarino do menino.

As canções, aliás, com melodias de Elton John e letras de Lee Hall, ganham um brilho especial com a coreografia - especialmente em números como Swan Lake, em que o jovem Billy dança com ele mesmo, mais velho. "Há uma grande defesa pela diferença", acredita Sara Sarres, intérprete da mãe que, mesmo morta, ajuda o filho a encontrar seu destino.

"Já na primeira leitura, sentimos a força do texto", explica Beto Sargentelli, que será Tony, o irmão mais velho. Ele será um apoio para Billy, assim com a avó, vivida por Iná de Carvalho. "O neto vai realizar seu sonho de dançar", diz a atriz.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.