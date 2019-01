Do dgabc.com.br



19/01/2019 | 10:26



Atualizada às 11h17

A Via Anchieta apresenta tráfego congestionado, no sentido Litoral, do km 22 ao km 31 por conta do excesso de veículos na manhã deste sábado (19).

A Rodovia dos Imigrantes também tem tráfego congestionado, em direção à Baixada Santista, do km 23 ao km 43.



As demais rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) estão com tráfego normal. O tempo está bom e a visibilidade dos motoristas é boa.



O SAI está em Operação Descida (7X3). A descida da serra é feita pelas pistas norte e sul da Anchieta e pista sul da Imigrantes. Já a subida acontece apenas pela pista norte da Imigrantes.