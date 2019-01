Dura Systems do Brasil vai discutir reestruturação

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



19/01/2019 | 07:25



Após anunciar o fechamento da unidade localizada em Rio Grande da Serra, a Dura Systems do Brasil suspendeu temporariamente os planos de fechar as portas e desligar seus 300 trabalhadores. A empresa afirmou que vai discutir possível reestruturação da planta junto ao SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC) e seus clientes até domingo, dia 27 de janeiro.

O Diário teve acesso ao documento que é assinado pelo presidente da multinacional norte-americana Tyrone TJ Jordan, e afirma que “negociará de boa-fé com essa meta”. De acordo com o texto, o sindicato também concorda em não fazer greve durante o período e incentivar todos os funcionários a comparecerem em seus postos de trabalho durante o período. Caso não haja acordo, a empresa afirma que reafirmará o aviso de desligamento original.

Segundo o coordenador da regional de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra do SMABC, Marcos Paulo Lourenço, o Marquinhos, a ideia é manter a estrutura com os 300 funcionários e conseguir novos produtos para serem fabricados na planta. Segundo ele, a ideia é apresentar plano de reestruturação para a autopeça. “Serão revistos alguns contratos de fornecedores e clientes. Também falamos de ir atrás de parceiros novos, ou até mesmo trazer produtos de outras unidades da Dura no mundo. Temos o período de uma semana. Mas, a princípio, a ideia é buscar sair do PPE (Programa de Proteção ao Emprego), acabar com a ociosidade e gerar receita. A nossa ideia é conseguir fazer isso mantendo os trabalhadores, mas pode ser que alguns benefícios sejam cortados”, disse Marquinhos. A greve, iniciada na quarta-feira, foi suspensa.

Segundo o coordenador, o fato de a empresa fornecer para Volkswagen influenciou na decisão. “A Volks deu indicativos que quer continuar trabalhando com a Dura, e não é fácil para uma empresa fornecer para uma montadora. Também teve um peso por sair nos jornais e virou comoção na cidade. Esperamos que ajude num desfecho feliz”, disse.