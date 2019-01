Justin Bieber e Hailey Baldwin farão cerimônia de casamento, diz site

17/01/2019 | 15:29



Justin Bieber e Hailey Baldwin vão oficializar a união com uma festa em março deste ano. Em setembro do ano passado, o casamento tinha sido apenas no civil.

Segundo o site TMZ, que ouviu fontes próximas do casal, a cerimônia será no fim de semana de 1º de março que, inclusive, é o aniversário de 25 anos do cantor.

A festa ocorrerá ao pôr do sol e contará com convidados famosos.

Sobre a segunda parte da lua de mel, as informações são de que será em algum lugar em Las Vegas. Embora a família de Bieber more na costa leste dos Estados Unidos e no Canadá, onde inicialmente quiseram fazer a festa, eles mudaram de ideia devido ao clima do local.

Desta vez, a cerimônia será religiosa, visto que a primeira foi apenas no civil. Segundo o TMZ, duas personalidades que receberam um convite para a festa foram Kylie Jenner e Travis Scott.