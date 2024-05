Pedro Scooby relata problemas de saúde causado pela água das enchentes: 'Milhões de micróbios'

Pedro Scooby, que está no Rio Grande do Sul desde segunda-feira, 6, para ajudar as vítimas das enchentes, usou suas redes sociais para relatar alguns dos problemas enfrentados pela população gaúcha.

Na quinta-feira, 9, o surfista explicou que a água contaminada está causando problemas de saúde. "Para quem não sabe, a água que a gente entra tem bicho morto, passou gente morta, tem milhões de bactérias, meu pé está cheio de pereba por sinal", disse.

O ex-BBB ainda disse que, antes de chegar no Rio Grande do Sul, teve que tomar remédio contra a leptospirose, mas que mesmo assim enfrenta problemas no pé.

As buscas realizadas por ele e seus voluntários chegaram ao fim ainda na quinta-feira.

Scooby relatou ter resgatado mais de mil pessoas e que um amigo irá enviar mais de 300 toneladas de remédio para o estado.

O atleta também usou as redes sociais para agradecer à mulher, Cintia Dicker, por cuidar de seus filhos enquanto ele está no sul do País.

"Em menos de 48 horas, ela juntou dos mantimentos para o sul ... Ela não parou um segundo e ainda está cuidando do Dom e da Aurora. Não tenho palavras para te agradecer, você é demais, te amo".

Ele finalizou o discurso pedindo para que seus seguidores enviem doações de alimentos ao Rio Grande do Sul.