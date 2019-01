Anitta se recusa a fazer Desafio dos 10 anos, mas Mayra Cardi relembra foto com a cantora

17/01/2019 | 10:10



Anitta não quer saber de relembrar sua aparência de dez anos atrás! No Instagram Stories, a cantora reclamou da corrente, que viralizou entre os famosos no início desta semana, e disparou:

Só eu que não gostei desse negócio de desafio dos dez anos? O negócio é ter que postar foto dez anos atrás. Por que? Por que não é um, dois, até cinco, quando fiz a última plástica? 10 anos atrás? Não dá para ser 20 anos ou só cinco? Tem graça! 10 anos não vejo a maior necessidade. Não vou entrar nessa corrente aí não, vamos inventar outra, disse ela, aos risos.

Mais tarde, a beldade usou sua página na rede social para protestar contra as mudanças negativas que aconteceram no mundo ao longo desses anos. Ao invés de postar uma foto sua, de 2009 e 2019, Anitta optou por comparar fotos do meio ambiente, revelando as mudanças provocadas pela interferência do homem e alterações climáticas:

Apesar das minhas 700 plásticas que me fazem desacreditar nas fotos antigas, juro que esse é o desafio dos 10 anos que mais me chocam. Todo mundo se esforçando pra melhorar de vida e de aparência a cada dia, criticou ela.

Em seguida, continuou:

E nossa casa (a única que temos) só se degradando. Quanta destruição aconteceu em apenas 10 anos. Faz parecer que a Terra nem é tão grande assim. Vamos cuidar pra que em 10 anos este desafio nos impressione de maneira positiva. Cada um fazendo sua parte. Nosso planeta é nossa casa, a casa que todos nós compartilhamos independente de espécie, raça, dinheiro, nacionalidade, crenças etc etc. Somos obrigados a conviver nesta casa, querendo ou não. Vamos cada um fazer sua parte entendendo que não há lucro em ser egoísta num mundo inteiramente compartilhado. #10yearschallenge.

Apesar da cantora não ter feito parte do desafio, postando uma foto comparativa de como sua aparência mudou nos últimos anos, a life coach e amiga pessoal da morena, Mayra Cardi, usou o Stories para divulgar alguns cliques com celebridades feitas no passando, entregando um clique de Anitta com uma fisionomia muito diferente da que vemos hoje em dia.

Olha o que eu achei procurando 10 anos para trás. Amo muito, escreveu Mayra na legenda.

Após divulgar cliques com Michel Teló, Ivete Sangalo, Hebe Camargo e outras celebridades, a esposa de Arthur Aguiar esclareceu que alguns dos cliques foram feitos há mais de dez anos:

- Lembrando que nem todos tem dez anos hein minha gente. Eu puxei daqui para dez anos. Amei meu remember e lembrar de todas essas pessoas, finalizou.