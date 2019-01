Primeira prova oficial do BBB 19 é de resistência

17/01/2019 | 10:10



O segundo dia do Big Brother Brasil 19 foi extremamente calmo para os participantes. Na noite de terça-feira, dia 15, eles foram contemplados com um jantar e conseguiram se conhecer um pouco melhor! Depois do jantar, muitos foram dormir - ou tentar, porque Rodrigo e Gustavo entraram em uma sinfonia de roncos que acabou deixando muitos brothers sem dormir.

Como Tiago Leifert já tinha avisado anteriormente, uma prova seria realizada com a intenção de dar mais uma vaga de imunidade para os participantes e, diferente das outras edições em que toda quarta-feira era dia de festa, os brothers foram avisados para trocarem de roupa, que nesta quarta-feira, dia 16, teria uma prova de imunidade.

De roupa trocada e tênis nos pés, os integrantes da casa mais vigiada do Brasil esperaram as orientações do apresentador para saberem o desfecho desta história. Eles tiveram que fazer uma divisão de três grupos, sendo cinco integrantes para cada um deles. Depois disso, todos pegaram coletes de cores diferentes para melhorar a representação de cada grupo.

Em seguida, os participantes foram para o jardim e receberam algumas orientações. A prova, que é de resistência, requer muita atenção de todos. Foi espalhado pelo jardim vários carros de cores e nomes diferentes, alguns cubos coloridos e um painel com indicações.

A prova consiste funciona da seguinte forma: os integrantes de cada grupo pegam o cubo com a cor certa indicada no painel e entram no carro certo também indicado pela produção. Além disso, eles têm um tempo certo para realizar a tarefa! O aviso da troca não é feito de maneira sonora, portanto, é necessário que eles prestem atenção no telão.

Caso um dos integrantes do grupo queria desistir, o time inteiro acaba sendo desclassificado, ou caso alguém do grupo pegue o cubo ou entre no carro errado, o grupo também acaba sendo desclassificado. Quando chegar ao final da prova, sobrando apenas um dos grupos, o jogo começa a ser entre os integrantes do próprio grupo.

Lembrando que resta apenas uma vaga para ficar imune junto com Danrley e Gustavo, que ganharam a imunidade no primeiro dia de confinamento. Os outros 14 participantes vão para o maior paredão da história do programa. Parece que o jogo realmente começou, hein?