Mulheres tentam entrar com drogas em CDPs da região

14/01/2019 | 18:13



Duas visitantes tentaram entrar nos CDPs (Centro de Detenção Provisória) de Santo André e Diadema com drogas escondidas pelo corpo neste domingo (13).

Na unidade de Santo André, agentes flagraram anormalidade na região da cintura quando a mulher foi submetida ao scanner corporal. Ao ser questionada, ela afirmou ter colocado um fundo falso com entorpecentes sobre a roupa íntima. Em local adequado, ela retirou um pacote com 50 gramas de cocaína e 14 gramas de maconha. O caso foi registrado no 4º DP (Jardim).

Em Diadema, a companheira de um dos presos levava invólucros de maconha escondidos no cós da blusa que foram identificados visualmente pelos agentes. O caso foi registrado no 1º DP (Centro).

As duas mulheres estão suspensas do rol de visitas nos CDPs.