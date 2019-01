Hermeto Pascoal é opção no Sesc TV

Vinícius Castelli



15/01/2019 | 07:46



Hermeto Pascoal é a estrela de amanhã da grade do Sesc TV. A emissora exibe, a partir das 21h, registro do compositor e multi-instrumentista alagoano fruto de espetáculo realizado em São Paulo em setembro, no Festival Sesc Jazz.

Inédito na TV, o show apresenta repertório ilustrado por temas conhecidos e composições do álbum No Mundo dos Sons, mais recente do artista, e colocou fim ao hiato de 15 anos sem trabalho de inéditas. O álbum promove mistura de ritmos brasileiros com free jazz.

Não ficam de fora do espetáculo músicas como Um Abraço Chick Corea, Vinícius Dorin em Búzios, Joyce (Viva o RJ), Para Ron Carter, Forró da Gota para Sivuca, e Taynara (Jegue), todas assinadas pelo alagoano.

O compositor conta que alma, coração, família e amigos fazem parte de suas inspirações. “Para mim, tudo isso é música”, afirma. Sobre o repertório, ele diz não seguir roteiro já determinado, porque sua banda tem a riqueza da sonoridade, das composições e sente o clima do espetáculo. “Há uma lista prévia, mas vou seguindo só 2%”, diz.

Além de Hermeto, que toca teclado, piano e escaleta e emite onomatopeias – reprodução de sons ou ruídos naturais –, sobem ao palco o filho do artista, Fábio Pascoal, na percussão, Ajurinã Zwarg (bateria), André Marques (piano), Jota P (saxofone e flauta), e Itiberê Zwarg (contrabaixo).

Hermeto conta ainda com convidados especiais para a empreitada. Entre eles estão Carol Barros (violino), André Mehmari e Salomão Soares (piano), e Thiago Espírito Santo (contrabaixo e escaleta).

Com direção assinada por Antônio Carlos Rebesco, o espetáculo será reapresentado no canal em outras datas. Na quinta, às 2h, sábado, a partir das 19h, e domingo, às 3h, às 7h e também a partir das 24h.