Chris Pratt anuncia noivado com Katherine Schwarzenegger

Chris Pratt irá oficializar a união com Katherine Schwarzenegger! Na noite do último domingo, dia 13, o astro de Guardiões da Galáxia anunciou através do Instagram que pediu a escritora em casamento.

Doce Katherine, estou tão feliz que você disse sim! Estou lisonjeado de poder me casar com você. Tenho muito orgulho de viver minha fé com você. Lá vamos nós!, escreveu ele na legenda da publicação, em que os dois aparecem aos beijos e Katherine exibindo a aliança de diamantes que ganhou do amado.

Os dois estão juntos desde meados de junho do ano passado, quando foram flagrados juntos pela primeira vez. Chris Pratt assumiu o novo romance cerca de um ano após anunciar o fim de seu casamento com Anna Faris. Ele e a atriz são pais de Jack, de seis anos de idade. Katherine, que é escritora e filha mais velha de Arnold Schwarzenegger, irá se casar pela primeira vez.