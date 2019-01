Ainda sem LeBron, Lakers perde para o Jazz e já vê vaga nos playoffs em risco

12/01/2019 | 09:00



Ainda sem poder contar com seu principal jogador, o Los Angeles Lakers voltou a ser derrotado na rodada de sexta-feira da NBA e se encontra em situação perigosa na luta pelos playoffs. Mais uma vez sem o lesionado LeBron James, a equipe californiana visitou o Utah Jazz e caiu por 113 a 95.

Esta foi a nona partida consecutiva do Lakers sem LeBron, que sofreu lesão muscular na rodada do Natal, das quais a equipe perdeu seis. Já são 20 derrotas em 43 partidas, retrospecto que a coloca em oitavo no Oeste. Logo atrás, com 22 triunfos em 43 jogos, aparece justamente o Jazz, em nono e sonhando com esta última vaga nos playoffs.

O Lakers também não contou com o lesionado Rajon Rondo e sentiu falta de seus principais nomes. Michael Beasley saiu do banco para ser o maior pontuador da equipe, com 17 pontos, enquanto Brandon Ingram marcou 15. Pelo Jazz, Donovan Mitchell foi o cestinha com 33 pontos, auxiliado pelos 17 de Royce O'Neale e os 15, além de 13 rebotes, de Derrick Favors.

O brasileiro Raulzinho sequer saiu do banco ao longo dos 48 minutos de jogo. Ao contrário de seu compatriota Cristiano Felício, que jogou por quase nove minutos na sexta e marcou quatro pontos, mas viu seu Chicago Bulls ser atropelado pelo Golden State Warriors por 146 a 109, fora de casa.

Um dos piores times da temporada, o Bulls somou a 32.ª derrota em 42 jogos e ocupa apenas a 13.ª colocação da Conferência Leste. Por outro lado, o Warriors busca o tricampeonato da NBA, é um dos favoritos ao título e está na vice-liderança do Oeste, com 28 triunfos em 42 confrontos, atrás somente do Denver Nuggets.

Diante da facilidade enfrentada, o Warriors pôde dar um descanso a seus jogadores, e ninguém da equipe jogou sequer 30 minutos. Klay Thompson terminou como cestinha, com 30 pontos, auxiliado pelos 28 de Stephen Curry e os 22 de Kevin Durant. Pelo Bulls, destaque para os 29 pontos de Zach LaVine.

Quem também segue em alta no Oeste é o Houston Rockets de James Harden. Na sexta, a equipe texana recebeu o frágil Cleveland Cavaliers e não teve qualquer dificuldade para atropelar por 141 a 113, com mais uma atuação de gala do astro, que terminou com um "triple-double": 43 pontos, 10 rebotes e 12 assistências.

Clint Capela ainda contribuiu com 19 pontos para a 24.ª vitória do Rockets, que ocupa a sexta colocação do Oeste. O brasileiro Nenê atuou por seis minutos e marcou quatro pontos. Já o Cavaliers, último colocado do Leste e pior time da NBA no momento, somou sua 35.ª derrota, apesar dos 18 pontos e oito rebotes do reserva Ante Zizic.

Na Conferência Leste, a liderança é do Toronto Raptors, que venceu pela 32.ª vez na temporada e tem a melhor campanha da liga. Na sexta, a equipe canadense recebeu o Brooklyn Nets e fez 122 a 105. Pior para a equipe nova-iorquina, que perdeu pela 23.ª vez e é a sétima colocada.

Mais uma vez, o Raptors foi liderado por Kawhi Leonard, autor de 20 pontos e 11 rebotes. Pascal Siakam contribuiu com 16 pontos, enquanto Serge Ibaka marcou 14. O cestinha, porém, veio do lado do Nets: D'Angelo Russell, autor de 24 pontos, além de nove assistências.

Logo atrás do Raptors está o Milwaukee Bucks, que foi surpreendido na sexta pelo Washington Wizards e caiu por 113 a 106, fora de casa. De nada adiantaram os 25 pontos de Khris Middleton para o Bucks, que perdeu pela 12.ª vez. Melhor para o Wizards, que venceu a 18.ª e aparece em décimo no Leste graças aos 32 pontos de Bradley Beal e ao "triple-double" de Tomas Satoransky: 18 pontos, 12 rebotes e 10 assistências.

Confira os resultados de sexta-feira na NBA:

Philadelphia 76ers 121 x 123 Atlanta Hawks

Washington Wizards 113 x 106 Milwaukee Bucks

New York Knicks 106 x 121 Indiana Pacers

Toronto Raptors 122 x 105 Brooklyn Nets

Houston Rockets 141 x 113 Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves 115 x 119 Dallas Mavericks

Utah Jazz 113 x 95 Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers 127 x 96 Charlotte Hornets

Golden State Warriors 146 x 109 Chicago Bulls

Acompanhe as partidas da NBA neste sábado:

Los Angeles Clippers x Detroit Pistons

Miami Heat x Memphis Grizzlies

Orlando Magic x Boston Celtics

Minnesota Timberwolves x New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs

Phoenix Suns x Denver Nuggets

Utah Jazz x Chicago Bulls

Sacramento Kings x Charlotte Hornets