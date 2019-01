Diego Hypolito rompe com São Bernardo e faz acusações

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



11/01/2019 | 17:14



O ginasta Diego Hypolito usou as redes sociais nesta sexta-feira para anunciar que não é mais atleta de São Bernardo. Medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, ele acusou a Secretaria de Esporte e Lazer de receber o patrocínio da Caixa Econômica Federal e não fazer o repasse. O atleta diz que não recebeu sete dos 24 meses que tinha direito e que era orientado a não expor a situação.



"Acabou meu vínculo com São Bernardo, a Caixa terminou o contrato. Eu não sei como a coisa andou, se a Caixa efetuava o pagamento, mas eu não recebi sete dos 24 meses que trabalhei por lá. Em certo momento cogitei abrir mão de quatro meses, desde que os pagamentos se tornassem pontuais. Nem assim cumpriram o que foi acordado. Sempre me diziam "Diego, não fala nada! A Caixa pode achar ruim !". Aliás, eu sempre respeitei a Caixa, que é uma grande incentivadora do esporte Brasileiro", escreveu o ginasta.



Diego lamentou ainda a falta de apoio ao esporte. "Estou treinando em alto rendimento, não tirei férias e estou focado para competir no calendário 2019. Uma pena que, mais uma vez, faltou seriedade na gestão esportiva. Talvez o prefeito de São Bernardo, pelo qual eu tenho a maior admiração e estima, não saiba que me devem sete meses de salário. Talvez, do mesmo jeito que me orientavam a não falar nada, o prefeito não soubesse, mas o pessoal da secretaria de esportes deu um show de amadorismo ao receber recursos da Caixa e não repassar ao atleta. Quero apenas receber meus sete meses de salário e a vida segue!"



Com o rompimento, Diego diz que não tem lugar para treinar a partir de segunda-feira. "Começo 2019 sem nenhum patrocínio e nenhuma estrutura para treinar literalmente sem salário. Vejamos a que ponto o esporte brasileiro chegou, sou medalhista olímpico. Vamos esperar que com o novo rumo que esse país toma possamos encontrar gestores esportivos sérios e que possam nos ajudar a seguir em frente", finalizou.



O Diário entrou em contato com a Prefeitura de São Bernardo para pedir esclarecimentos, mas ainda não obteve retorno.