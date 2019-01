Peça ‘Tô de Graça’ é opção na Capital

Vinícius Castelli



14/01/2019 | 07:00



Série que promove risos para quem assiste ao canal pago GNT, Tô de Graça ganha versão teatral e toma conta do palco do Tom Brasil, em São Paulo, sábado, a partir das 21h30. As entradas custam de R$ 60 a R$ 120 e podem ser compradas pelo site www.ingressorapido.com.br e nas bilheterias do espaço.

Com direção e texto assinados por Rodrigo San’tanna, o espetáculo conta, assim como na TV – já na segunda temporada –, de Graça. A personagem, vivida pelo diretor da obra, é pedinte que tem a missão de, todos os dias, sustentar e administrar as confusões de seu marido, que vive sempre sem emprego, além dos seus 13 filhos.

Amarrada por diversas críticas sociais, a história se desenrola com a notícia de que a comunidade onde vive Graça será o cenário para a gravação do videoclipe de um artista muito conhecido.

O fato acaba causando certo alvoroço na família de Graça e forte perturbação à protagonista, que acha um desfrute a execução desse evento em um lugar tão abandonado e esquecido, mas que, ao mesmo tempo, é romantizado por quem não vive nele.

Ilustram ainda o palco nomes como Isabelle Marques (Briti), Andy Gercker (Maico) e Evelyn Castro (Marraia).



Tô de Graça – Teatro. No Tom Brasil – Rua Bragança Paulista, 1.281, em São Paulo. Sábado, a partir das 21h30. Ingressos: R$ 60 a R$ 120.