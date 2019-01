Coop fecha 2018 com faturamento de R$ 2,3 bi

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



11/01/2019 | 07:15



A Coop – Cooperativa de Consumo, 15ª maior supermercadista do País, fechou 2018 com faturamento de R$ 2,3 bilhões, alta de 3,1% em relação a 2017. A receita superou a expectativa, que era de crescimento entre 2% e 3%, para atingir R$ 2,2 bilhões.

Para este ano, estão previstas inaugurações de três lojas e sete drogarias de rua, além de reformas em quatro unidades. “A Coop está confiante na retomada do consumo, ainda que em ritmo gradual”, afirmou o presidente executivo Marcio Valle. No segundo semestre de 2018, a rede começou a sentir os primeiros sinais, com o crescimento entre 3% e 4% acima da inflação no período nas vendas.

O investimento de 2019 será de R$ 147 milhões – mais do que o dobro do que o aplicado em 2018, cerca de R$ 60 milhões. Uma das novas lojas será na Av. Giovanni Battista Pirelli, em Santo André, com previsão de inauguração para abril. As outras duas unidades ainda não têm endereços definidos.

Das sete drogarias previstas, quatro já têm localizações. Uma abre as portas no primeiro trimestre no Mauá Plaza Shopping, em Mauá, e as demais em Santo André, São Bernardo e São Caetano até julho.

Cerca de R$ 35 milhões do total serão empregados na reforma das lojas Pereira Barreto, Carijós (Santo André), Café Filho (São Bernardo) e Morumbi (São José dos Campos). Os projetos piloto de 2018, como a loja da Swift, cafeteria e restaurante em parceria com a Nestlé, tendem a expandir às demais lojas da rede.

Em compensação, o posto de gasolina que estava previsto para a unidade do Capuava em 2017 está retido, por enquanto. De acordo com Valle, a suspensão ocorre “devido à capacidade da loja em absorver a operação do posto, prejudicando o número de vagas de estacionamento”.