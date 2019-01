Produção de grãos na safra 2018/19 deve crescer 4,2%, diz Conab

10/01/2019 | 10:20



A produção de grãos na safra 2018/19 deve alcançar 237,3 milhões de toneladas, o que corresponde a um aumento de 4,2% (9,5 milhões de t a mais) em comparação com a safra anterior, que foi de 227,75 milhões de t. Os números fazem parte do quarto levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta quinta-feira, 10.

A área plantada está prevista em 62,5 milhões de hectares, um aumento de 1,2%, em relação com a safra 2017/18. Segundo a Conab, "as boas condições das lavouras nas principais regiões produtoras de grãos são prenúncio de que sejam alcançados bons rendimentos nessa temporada e mostram que a produtividade estimada se manteve até agora próxima ao que havia sido calculado estatisticamente no início da safra."

Conforme a Conab, soja, milho, arroz e algodão apresentam-se como as culturas com melhor desempenho no País. Esses quatro produtos correspondem a 95% do que será produzido nessa safra.

Entre os destaques do estudo estão a soja, com projeção de crescimento de 1,7% na área de plantio e uma pequena redução de 0,4% na produção, atingindo 118,8 milhões de toneladas ante 119,28 milhões de t em 2017/18.

O milho primeira safra, que teve aumento de 0,4% na área a ser cultivada, deve resultar em uma produção de 27,46 milhões de t (ante 26,81 milhões de t em 2017/18). A segunda safra está projetada em 63,73 milhões de t (aumento de 18,1% ante os 53,98 milhões de t da segunda safra de 2017/18). Com esse resultado, a expectativa é que o cereal tenha um desempenho 12,9% superior ao obtido em 2017/18 (80,77 milhões de t), registrando uma produção total de 91,2 milhões de toneladas, quando somadas as duas safras do grão.

O algodão também é destaque na produção brasileira, com uma concentração do plantio em janeiro, e um crescimento superior a 25,3% na área. A produção de pluma deve subir 20,3%, de 2 milhões de t em 2017/18 para 2,41 milhões de t na safra atual.

Em contrapartida, o arroz deve ter uma colheita 7,1% menor que a safra passada (12,06 milhões de t), alcançando 11,2 milhões de t.

O feijão primeira safra apresenta uma queda de 7,7% na área em relação à safra passada. A produção está estimada em 1,1 milhão de t, queda de 16,4% ante o período anterior( 1,3 milhão de t). A segunda safra de feijão deve totalizar 1,29 milhão de t alta de 6,1% ante a safra anterior (1,22 milhão de t). Já a terceira safra da leguminosa deve atingir 738,1 mil t aumento de 19,3% em comparação com 618,7 mil t na safra 2017/18.

Com o fim da safra das culturas de inverno (aveia, canola, centeio, cevada, trigo e triticale), a Conab identificou resultados melhores do que na safra passada, mesmo com as adversidades climáticas nas principais regiões produtoras. A produção de trigo ficou 27,3% superior à safra anterior, atingindo 5,4 milhões de toneladas.