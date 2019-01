Comer bem (e caro) é sinônimo de Chile

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



10/01/2019 | 07:12



Os chilenos são experts em mais uma coisa, além de produzir vinhos bons e baratos: a arte de comer bem, principalmente quando se fala em frutos do mar – o que custa caro, para compensar. Tanto a capital Santiago como as cidades litorâneas de Valparaíso e Viña del Mar esbanjam opções de alimentação que convencem até mesmo aqueles que geralmente torcem o nariz para comida em país estrangeiro.

Exemplo é o Ocean Pacific’s, restaurante santiaguino aparentemente clichê e bem caricato, voltado a turistas, mas que entrega comida farta, de excelente qualidade e diversão em suas instalações. Ele simula navio de verdade (unidade Buque Madre, no Centro), com ossada de baleia e decoração do fundo do mar. Dá para tirar fotos até cansar – e compensar conta de um casal que pode ir de 30 mil a 50 mil pesos (R$ 170 a R$ 282), dependendo se tiver entrada e se consumir taça ou garrafa de vinho.

O mesmo valor se aplica ao igualmente temático Como Agua Para Chocolate, em Bellavista, cujo ambiente é inspirado no filme mexicano. Dependendo do horário tem música ao vivo, mas, se deixar para ir mais tarde, o restaurante pode ser bem intimista. Os pratos são grandes e bem saborosos.

No mesmo bairro há opção mais econômica se o intuito for sentar numa mesinha na rua e comer algo típico. O La Casa En El Aire tem chorrillana con mechada, que é carne desfiada, cebola, ovos e batatas fritos com taças de bebidas locais borgoña (vinho e morango) e terremoto (vinho com abacaxi e grenadine), mais refrigerante, sai por 17 mil pesos (R$ 96).

Em Providência, a Pizzaria Olimpia é alternativa ainda mais acessível e muito gostosa. Pizza com taça de vinho e refrigerante por 11,8 mil pesos (R$ 66,60).

NO LITORAL - O Castillo Del Mar, em Viña del Mar, surpreende com menu composto por entrada de ceviche, pisco sour (derivado de uva que parece com a nossa caipirinha, só que cremosa), prato principal, mais uma bebida (vinho ou refrigerante) e sobremesa para dois por 47 mil pesos (R$ 265).





COMO IR

Há voos diários e diretos de diversas companhias aéreas brasileiras, como Avianca, Latam, Gol, Aerolíneas Argentinas e, recentemente, a low-cost Sky. Por exemplo, em cotação pelo site Decolar.com, para viajar entre 11 e 17 de fevereiro, passagem da Sky sem bagagem despachada sai a R$ 728, enquanto que pela Latam só com mala de mão, R$ 816. Com o despacho, vai a R$ 1.014. É possível comprar a franquia no aeroporto, mas geralmente sai mais barato comprar pelo site da empresa.





ONDE FICAR

A rede hoteleira de Santiago impressiona. Há realmente opções para todos os gostos e bolsos. Os bairros mais interessantes para ficar em Santiago são:

Providencia – onde funciona o centro financeiro, tem muito comércio, muitos restaurantes, é superarborizado e agradável de caminhar. Tem algumas estações de metrô e o Costanera Center, shopping enorme com ampla variedade, inclusive o supermercado Jumbo (excelente para comprar vinhos e chocolates) e que abriga, ao lado, o Sky Costanera, o maior mirante da América Latina, com 300 metros de altura e visão 360 graus da cidade).

Bellavista – bairro que fica aos pés do Cerro San Cristóbal, que abriga a La Chascona, casa de Pablo Neruda, e na zona mais boêmia da cidade oferece dezenas de opções de restaurantes e bares. É lá que está o Patio Bellavista, galeria ao ar livre cheia de lugares arrumadinhos para comer e beber. Nas ruas do entorno há desde estabelecimentos que lotam de universitários até locais mais chiques. Tem um quê de Vila Madalena. Dá para caminhar até a estação de metrô Baquedano.

Lastarria – bairro descolado que fica colado a Bellavista e perto do Cerro Santa Lucía. É onde está feira de artesanatos que ocorre toda semana, de quinta-feira a domingo, e vale a visita. Há dezenas de bares e restaurantes, mas com preços mais salgados do que os de Bellavista. É gostoso para passear a pé.





HOSPEDAGEM

Hotel Torremayor Providencia – em frente ao metrô Los Leones, e com McDonald’s, Pedro Juan & Diego e supermercado Santa Isabel bem próximo. A sete minutos de caminhada até o Costanera Center. Hotel conta com piscina panorâmica com vista para o Sky Costanera (foto). A mesma vista se tem de alguns quartos. Vale pedir típico pastel de choclo (torta salgada de milho recheada geralmente com carne moída e frango) incluído no café da manhã. No período mencionado, diária custa R$ 296 no Booking.com.

Tinto Boutique Hotel - no coração do bairro Bellavista, a poucos passos do restaurante Como Agua Para Chocolate e de La Chascona, hotel tem quartos estilosos em preto e branco, máquina Nespresso com cápsulas à vontade para o hóspede nos corredores, água como cortesia e piscina com vista para o Cerro San Cristóbal. No hotel há bar secreto, que hostess te leva, e pelo caminho é possível conhecer a história do local, que servia bebidas na época da lei seca. Os preços são salgados, mas vale conhecer. No período citado, diária sai a R$ 393 pelo Booking.com.