Alaíde aponta que Mauá acabou: ‘Temos de recomeçar do zero’

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



09/01/2019 | 07:00



A prefeita em exercício de Mauá, Alaíde Damo (MDB), afirmou, durante reunião do Consórcio Intermunicipal, que Mauá simplesmente “acabou”. Esta foi a primeira vez que Alaíde participou de uma reunião do colegiado desde que assumiu o Paço mauaense pela segunda vez, em dezembro.

“Mauá não tem nada mais, acabou. Não tem nada, tem que recomeçar do zero”, declarou a prefeita em exercício. Segundo Alaíde, um dos motivos de sua presença no encontro de prefeitos de ontem foi o de estreitar laços com os chefes de Executivo do Grande ABC. “Eu conto com a ajuda deles. Eles já têm experiência na política. Eu estou começando agora.”

Após a eleição do Consórcio, Alaíde ainda pediu ao prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), que prorrogasse a concessão das viaturas que emprestou para Mauá. Em agosto do ano passado, a Câmara de São Bernardo aprovou a cessão temporária de dez viaturas para a GCM (Guarda Civil Municipal) por prazo de 180 dias.

“Eu conto com a ajuda dos prefeitos. Eles poderiam ir até o governador e levar os projetos de Mauá, pedindo verba. É isso que espero”, afirmou a prefeita em exercício.