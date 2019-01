Há 45 anos, na região, Rei Pelé marcava seu 1.200º gol

Dérek Bittencourt



09/01/2019 | 07:00



Que Pelé fez seu primeiro gol como profissional no Grande ABC, mais exatamente no campo do Corinthians de Santo André, em 7 de setembro de 1956, quase todo mundo sabe. Mas quando foi o segundo tento do Rei do futebol na região? Há exatamente 45 anos! Em 9 de janeiro de 1974, o Estádio 1º de Maio foi palco do amistoso entre Santos e Palestra (naquela época, um time amador), e o camisa 10 do Santos balançou as redes do goleiro Tarcisio, fazendo o 1.200º gol de sua carreira – e ainda deu duas assistências para Nenê, enquanto Piter fechou o placar.

O duelo foi fruto de uma ousada ideia do então presidente de honra Cyro Cassettari: trazer Pelé para jogar no então Estádio da Vila Euclides, em São Bernardo. O Alviverde encontrou muita resistência da Federação Paulista de Futebol, que não queria autorizar o Alvinegro praiano a jogar contra uma equipe amadora. Mas os dirigentes palestrinos – entre eles os irmãos Cláudio e José Tofanello – conseguiram, venderam toda a carga de ingressos e obtiveram lucro.

Segundo registros santistas, a renda foi de Cr$ 109.630,00 (deste montante, Cr$ 30 mil seriam para o Santos, Cr$ 10 mil para Pelé e o restante para o Palestra), com público composto por 6.352 pagantes, 934 menores e 298 autoridades – totalizando 7.584 presentes.

O Santos foi escalado pelo técnico Pepe com Cejas (Willians); Hermes, Marinho Perez, Vicente (Roberto) e Zé Carlos; Clodoaldo (Léo Oliveira) e Brecha; Mazinho (Piter), Nenê, Pelé (Babá) e Edu. Já o Palestra foi a campo composto por Tarcisio (Ricardo); Zé Pedro (Manú), Azeitona, Leme e Didi; Caiuba (Licinho) e Jaime; Baiano, Alemão (Claudinho), Teleco e Beiroca.

"Até os 25 minutos do primeiro tempo estava absolutamente igual, até que o Rei resolveu começar a dar passes incríveis e jogadas”, relembrou recentemente Cyro Cassettari no documentário 1º de Maio – O Estádio dos Trabalhadores. “Entrar (no 1º de Maio), lembrar daquele jogo cheio de torcida, é uma delícia”, destacou o ex-atacante Alemão, na mesma obra videográfica.

Pelé foi substituído por Babá no segundo tempo, mas foi o centro das atenções, recebendo honrarias, troféus e homenagens após a partida.