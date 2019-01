Zachariah vai voltar para episódio especial de Supernatural

08/01/2019 | 13:04



O episódio de número 300 de Supernatural está sendo muito aguardado pelos fãs e não é para menos: a série, que já está em sua 14º temporada, pretende trazer de volta alguns personagens queridos pelos fãs, para matar aquelas saudades! Após a revelação de que Jeffrey Dean Morgan reprisará seu papel como John Winchester, pai de Sam e Dean, o Entertainment Weekly aponta outro grande retorno: o do anjo Zachariah!

O personagem, interpretado por Kurt Fuller, entrou na série na quarta temporada e saiu no episódio 100, na quinta temporada, quando foi morto pelo Dean. É aí que entra a grande questão: como será o retorno do anjo, já que ele supostamente foi morto? Porém, como tudo na série é cercado de mistérios, não se sabe ainda detalhes específicos sobre a trama do episódio 300, mas já estamos naquela expectativa, não é mesmo?

Em sua mid-season, a série retorna com o décimo episódio, Nihilism, no dia 17 de janeiro, nos Estados Unidos. O episódio de número 300 será o 13º desta temporada e deve se chamar Lebanon.