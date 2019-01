Thomaz Costa estaria saindo com ex de Nego do Borel

07/01/2019 | 18:04



Parece que está rolando uma troca de casais entre as celebridades! Como você já conferiu, Nego do Borel foi visto aos beijos com Duda Reis, ex de Thomaz Costa; mas agora, segundo informações do colunista Leo Dias, a fila andou para o ator também, e com, ninguém mais, ninguém menos, do que a ex de Nego, Júlia Schiavi!

Thomaz Costa, famoso por viver Daniel em Carrossel, e Júlia, teriam passado o Réveillon juntos em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, no maior clima de romance. Enquanto isso, Nego do Borel e Duda foram flagrados juntos durante show da Anitta no dia 21 de dezembro - eles, inclusive, parecem estar mais adiantados no relacionamento, pois até já postam elogios um ao outro nas redes sociais.

Será que vem casais novos por aí?