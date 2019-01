Após polêmicas com Alexandre Pires, Gusttavo Lima rebate novamente: - Quem estava pagando o cachê dele era eu

07/01/2019 | 13:04



Pelo visto a polêmica envolvendo Gusttavo Lima e Alexandre Pires ainda vai render! Os dois músicos se desentenderam no último sábado, dia 5, após uma troca nos horários dos shows no Festival Buteco, que rolou em Santa Catarina.

Tudo aconteceu após Alexandre postar uma série de vídeos em seu Instagram em que desabafa sofre a suposta falta de profissionalismo do sertanejo ao exigir que seu show acontecesse primeiro. Obviamente, não demorou muito até que tudo chegasse em Gusttavo que, na mesma rede social, acabou escrevendo longo texto.

Curiosamente, momentos depois o texto foi apagado. Porém, de qualquer forma, Gusttavo Lima ainda tinha muito o que dizer e, em entrevista ao colunista Leo Dias, rebateu as acusações.

- Fui descobrir que o Alexandre estava no projeto há uma semana. O pessoal da casa fez um cronograma e a gente fez outro. Até porque esse mês eu estou de férias, tenho dois filhos pequenos em casa, e necessitam muito da minha presença, começou.

- Quem estava pagando o cachê do Alexandre era eu. Então eu poderia colocar ele no horário que eu quisesse.O projeto é do Gusttavo e não do Alexandre. O dia que for um projeto dele aí eu canto a hora que ele quiser. Acho uma baita infantilidade. Ele tem acesso a mim e a minha produção. Desnecessário. Se ele queria aparecer, conseguiu.