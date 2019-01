Água Santa torce pelo Atlético-MG para poder carimbar vaga

Dérek Bittencourt

Do dgabc.com.br



05/01/2019 | 20:01



O Água Santa pode entrar em campo dependendo da vitória para se classificar à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Netuno vai enfrentar o Aquidauanense-MS às 16h, deste domingo, depois do confronto entre Atlético-MG e Jacobina-BA (13h45). E se o Galo vencer – o que seria o segundo triunfo no Grupo 29 –, o time de Diadema só precisa dos três pontos para carimbar sua vaga. Entretanto, os sul-mato-grossenses dependem de um resultado positivo para seguirem vivos.

Autor de um dos gols na goleada por 4 a 1 sobre os baianos na estreia, o atacante Richard tenta controlar a ansiedade para que o primeiro objetivo do Água Santa seja alcançado. “A expectativa é grande, porque já podemos selar nossa classificação, sabemos da dificuldade de enfrentar o Aquidauanense, que vem para o jogo da vida, e temos de entrar focado para impor nosso estilo de jogo”, declarou.

Na primeira rodada, o Estádio do Inamar recebeu grande presença do público, mesmo com o forte calor e em um dia útil de trabalho. Por ser domingo, deve atrair ainda mais torcida – lembrando que a entrada é gratuita. E Richard conta com o apoio dos diademenses. “A torcida terá um papel fundamental e contamos mais uma vez com o apoio das arquibancadas.”