Bailarina do Faustão esclarece boatos de que se envolveu com Neymar: Se eu tivesse ficado com ele, eu falaria

05/01/2019 | 13:04



Isabella Arantes, uma das bailarinas do programa Domingão do Faustão, esclareceu os rumores de que teria se envolvido com Neymar. Em entrevista ao site oficial da atração, a dançarina confirmou que os dois passaram o Ano Novo juntos em Barra Grande, na Bahia, mas que não rolou nada entre eles.

- Tenho amigos em comum com ele e acabou que nos conhecemos no Réveillon. Ele apenas me seguiu nas redes sociais e começaram a inventar mil coisas. A gente ficou amigo. Só porque ele me seguiu já começaram a surgir várias fofocas, disparou.

Isabella ainda afirmou que, caso tivesse ficado com o jogador, teria assumido publicamente.

- É claro que eu não fiquei com ele. Se eu tivesse ficado com ele, eu falaria, pois ele está solteiro e eu também, não teria problema em dizer.

E também defendeu o craque.

- É muito chata a situação. Ele não pode fazer uma amizade com uma pessoa que ela já é apontada como a nova ficante dele.

