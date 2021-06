15 campanhas bizarras de crowdfunding que foram viabilizadas

Salada de Batatas – Em uma brincadeira, Zach “Danger” Brown criou uma campanha para arrecadar US$ 10 para fazer uma salada de batatas. O financiamento viralizou e angariou mais de US$ 55 mil. Além de conseguir fazer a delícia, ele usou o dinheiro extra para preparar uma festa da batata. O evento contou com várias ONGs, que acabaram ganhando parte do valor arrecadado. | Crédito: Reprodução Kickstarter

Panquecas Piratas – Existem formas que fazem panquecas do Ursinho Pooh, de Darth Vader e do Mickey Mouse. Mas, para Joe Sandor, o ideal seria ter panquecas com caveiras de piratas em seu café da manhã. Outras 200 pessoas compartilharam do mesmo desejo e investiram mais de US$ 18 mil para viabilizar a ideia. Ahoy, capitão! | Crédito: Reprodução Kickstarter

Teclado de Waffle – Para combinar com suas panquecas de caveiras piratas, que tal um waffle em formato de teclado? Financiada por uma campanha de crowdfunding que arrecadou mais de US$ 66 mil, a ideia de Chris Dimino acabou virando uma startup. Você pode, inclusive, adquirir uma máquina pelo site www.thekeyboardwaffleiron.com. O preço sugerido é US$ 85. | Crédito: Reprodução Kickstarter

Forma Pi – Essa campanha queria financiar uma forma que tivesse o símbolo do Pi. Assim, os cozinheiros geeks de plantão podiam fazer bolos, tortas e outras delícias da confeitaria com tal desenho. A campanha pediu US$ 2 mil, mas levou US$ 17.542. | Crédito: Reprodução Kickstarter

Sabão de Carne – Esqueça os aromas refrescantes após o banho. Uma campanha pediu dinheiro para financiar uma linha de sabão com cheiro de carne. Por mais estranho que pareça, a ideia deu tão certo que acabou ganhando uma edição especial com cheiro de bacon. O crowdfunding mobilizou 42 pessoas e arrecadou mais de US$ 1.900. | Crédito: Reprodução Kickstarter

Arte Inusitada – Rainger Pinney arrecadou US$ 2.975 para criar um movimento de arte um tanto diferente: derrubar um piano em uma torre com taças de champagne. O evento ocorreu em julho de 2012 e reuniu vários entusiastas em um salão no Brooklyn, em Nova York (EUA). Você pode conferir a façanha em https://goo.gl/wq776u. | Crédito: Kenichi Nobusue via VisualHunt / CC BY-NC-ND

Cabeça do Lionel Richie – Um busto inflável de Lionel Richie recepcionou os participantes do festival de música Bestival 2013, que ocorreu na Ilha de Wight, na Inglaterra. O mais interessante é que você podia entrar na cabeça e atender a um ligação. Ao dizer “Hello”, do outro lado da linha a pessoa ouvia: “Is it me you are looking for?”. O “cabeção” angariou US$ 8 mil. | Crédito: Reprodução Facebook

Estátua do RoboCop – Em RoboCop, um policial morto em combate é transformado por cientistas em um ciborgue com a proposta de combater o crime em Detroit, Michigan (EUA). Mais de 20 anos após o lançamento, uma campanha quis construir uma estátua em homenagem ao personagem na cidade em que se passa o filme. O crowdfunding arrecadou mais de US$ 67 mil. A imagem ficou pronta em 2021. | Crédito: Reprodução Internet

TARDIS no Espaço – Para comemorar o 50º aniversário de Doctor Who, uma campanha decidiu enviar para o espaço uma réplica da TARDIS, nave espacial e um dos principais símbolos da série. Os fãs do seriado levantaram US$ 88.880 e colocaram o satélite em órbita. E quem ajudou com o financiamento ainda hoje pode acompanhar online por onde anda a peça. | Crédito: Reprodução Kickstarter

Camiseta da Miley – Com o slogan “Em algum lugar na América, Miley Cyrus está fazendo twerking”, uma campanha resolveu arrecadar verba para fazer camisetas com a imagem da cantora pop. A ideia era que parecesse que ela estava dançando no corpo do usuário. O crowdfunding pediu US$ 300 e acabou levando US$ 528. Assim, 20 pessoas no mundo possuem a infame blusa. | Crédito: Reprodução Kickstarter

Ovelha GLS – O nome dessa campanha era BAAAHS. Isso é: Big-Ass Amazingly Awesome Homosexual Sheep (Ovelha Gigante Incrível e Homossexual, em tradução livre). Na prática, é um veículo imenso que também possui uma posição política e um espaço para uma festa gay. A campanha recebeu US$ 16 mil e foi para as ruas em agosto de 2013. | Crédito: Reprodução Internet

Marionete de Dinossauro – Uma campanha queria recriar um saurópode em tamanho real. Para quem não sabe, saurópodes é uma espécie de dinossauro que tem cerca de 30 metros de altura. Se não bastasse a réplica, o criador do projeto queria que a marionete também fosse verde-fluorescente. A ideia foi financiada por 60 pessoas que arrecadaram US$ 3.021. | Crédito: Reprodução Facebook

Celular Falso – O NoPhone tem as dimensões de um smartphone, mas é apenas um pedaço de plástico para carregar no bolso. A proposta é fazer com que você esqueça o aparelho por um momento e passe a se conectar com o mundo real. O crowdfunding pediu US$ 5 mil, mas recebeu US$ 18.316. Quem quiser, ainda é possível comprá-lo por US$ 12 em www.thenophone.com. | Crédito: Reprodução Facebook

Emoji Dick – Fred Benenson teve a ideia de traduzir o clássico “Moby Dick” para uma versão de emojis e arrecadou mais de US$ 3.600 para viabilizar o projeto. O livro não só ganhou vida, como ainda hoje pode ser comprado no site oficial por US$ 40. A versão em capa dura colorida sai por US$ 200. Acesse: www.emojidick.com. | Crédito: Reprodução Kickstarter

Kama Sutra Intergaláctico – A enciclopédia sobre a vida amorosa dos aliens. Essa campanha prometia um livro colorido de 300 páginas com artes e detalhes sobre a vida sexual dos extraterrestres, além de um DVD explicando a relação dos seres intergalácticos. O crowdfunding foi financiado por 194 pessoas que, juntas, arrecadaram US$ 10.720. | Crédito: Reprodução Internet