Viola Davis será produtora-executiva de documentário sobre massacre de Charleston

02/11/2018 | 16:19



A atriz Viola Davis e o jogador de basquete Stephen Curry serão produtores-executivos do documentário Emanuel, que abordará o massacre ocorrido em Charleston, nos Estados Unidos, em 17 de junho de 2015.

Na ocasião, o supremacista branco Dylann Roof entrou em uma igreja na cidade de Charleston, na Carolina do Sul, e matou nove pessoas negras. Ele foi considerado culpado de todas as suas 33 acusações e condenado à morte. em janeiro de 2017.

De acordo com a revista Variety, Viola e Curry se juntarão a Dane Smith, David Segel e Tina Segel no cargo de produtores-executivos da obra.

O documentário foi feito em parceria direta com a cidade de Charleston e com 10 famílias que foram afetadas diretamente pela tragédia, trazendo depoimentos de sobreviventes e de pessoas que perderam entes queridos no episódio.

A produção ainda está à procura de uma distribuidora para o filme, o que seria uma das principais razões em contar com Viola e Curry no documentário, que estreou no Bentonville Film Festival em maio deste ano.

O diretor Brian Ivie afirmou à revista: "Eu não poderia ter pedido por parceiros melhores do que Stephen, Viola e suas equipes para representar essa história, e, mais importante, estas famílias e sua forte fé, para o mundo. Estamos além de gratos".