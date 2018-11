Clássico regional entre S.Bernardo e Santo André agita o Baetinha

da Redação



01/11/2018



O clássico regional entre São Bernardo e Santo André promete agitar o Ginásio do Baetinha, em São Bernardo, a partir das 19h, pelo Campeonato Paulista Feminino de Basquete. Enquanto as andreenses – com 11 vitórias e duas derrotas – , buscam se isolar na liderança do Estadual, já que possuem a mesma campanha do Vera Cruz Campinas, as são-bernardenses – acumulam cinco triunfos e sete revezes – sonham com a vitória para seguir na briga pela classificação às semifinais. A equipe da casa sofre a concorrência do Ituano e do Pindamonhangaba.