Artilheiro do Brasileiro, Gabriel desfruta o 'momento iluminado' e elogia Cuca

30/10/2018 | 17:50



Artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 16 gols, o atacante Gabriel festejou o "momento iluminado" e elogiou o trabalho do técnico Cuca. O jogador recebeu nesta terça-feira uma placa da diretoria do Santos por ter feito o gol 12.500 da história do clube, no duelo contra o Fluminense.

"Meu foco maior sempre foi o sucesso coletivo. Mas estou vivendo um momento iluminado. As coisas estão dando certo, está havendo um crescimento de todos dentro do elenco", disse o jogador, que também foi o artilheiro da Copa do Brasil, com quatro gols.

Segundo o jogador, o trabalho feito pelo técnico Cuca colaborou para melhorar o seu desempenho e da equipe. "Lógico que ele (Cuca) tem a ver com isso. Ele vê vídeos, estuda, arma a equipe conforme o adversário. Tudo isso ajuda para uma melhor atuação", afirmou Gabriel, em entrevista coletiva.

Emprestado pela Inter de Milão até o fim do ano, o atacante não descartou a possibilidade, mesmo que muito pequena, de continuar na Vila Belmiro. "Estou feliz por estar aqui e acho que o presidente também está feliz comigo. Existe esta possibilidade, mas precisamos sentar no fim do ano e analisar tudo direito. Eu também tenho o sonho de jogar na Europa."

Gabriel também comentou a disputa do clássico com o Palmeiras, sábado, no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Brasileiro. "É um clássico. Todo mundo gosta de jogar. Tem tudo para ser um grande jogo", comentou o camisa 10 santista.

Em sétimo lugar, o Santos soma 46 pontos, mesma pontuação do Atlético-MG, e briga por uma vaga na próxima Copa Libertadores.