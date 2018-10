Lucro industrial da China cresce 4,1% em setembro no comparativo anual

27/10/2018 | 08:10



O lucro de grandes empresas industriais da China continuou perdendo força no mês passado, principalmente em razão da desaceleração no crescimento da receita dessas companhias e a alta de preços, segundo levantamento divulgado neste sábado pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país. Dados mostram que em setembro o lucro do segmento industrial chinês cresceu 4,1% em relação ao mesmo mês do ano passado, após avanço de 9,2% reportado em agosto.

Entre janeiro e setembro, o lucro industrial da China cresceu 14,7% ante igual período de 2017, o menor ritmo desde março de 2018, comparado ao aumento de 16,2% registrado enter janeiro e agosto. Os lucros de estatais cresceram 19,1% no ano na mesma base de comparação, de acordo com dados do Ministério das Finanças divulgados ontem.

O grau de alavancagem das empresas do setor industrial da China avançou para 56,7% ao final de setembro, ante 56,6% do mês anterior.

Dados oficiais divulgados mais cedo este mês mostraram que o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da China subiu 0,6% em setembro em relação ao mês anterior. Em agosto, o indicador avançou 0,4% ante julho. Fonte: Dow Jones Newswires.