Nos EUA, republicana promete forçar votação para destituir atual presidente da Câmara

A deputada americana Marjorie Taylor Greene, do Partido Republicano, disse, nesta quarta-feira, 1º, que convocaria uma votação na próxima semana para destituir o presidente da Câmara dos Deputados, o também republicano Mike Johnson. Isso forçaria seus colegas partidários a escolherem um lado, em um confronto difícil depois que os líderes democratas anunciaram que forneceriam os votos para salvar o cargo de Johnson.

O impasse com Greene, uma das apoiadoras mais entusiastas do ex-presidente americano Donald Trump, corre o risco de lançar o controle republicano da Câmara em uma nova rodada de caos, já que os legisladores de base terão de escolher entre destituir Johnson ou se unir aos democratas para mantê-lo no cargo.

Falando do lado de fora do Capitólio, Greene protestou contra os líderes do Partido Republicano nos níveis mais altos e se opôs às suas súplicas públicas, inclusive as de Trump, para evitar outra briga política complicada tão perto da eleição de novembro. Com ela, estava o Deputado Thomas Massie, um dos poucos legisladores que se juntaram ao seu esforço.

"Precisamos de líderes na Câmara dos Deputados que façam isso", disse Greene, segurando um boné vermelho "MAGA" do movimento de campanha "Make America Great Again" de Trump. "Mike Johnson não é capaz de fazer esse trabalho", disse ela. Ao insistir na próxima semana, ela disse que "todos os membros do Congresso precisam fazer essa votação". Fonte: Associated Press.