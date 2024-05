Johnson & Johnson avalia acordo de US$ 6,5 bilhões para encerrar processos de câncer no ovário

A Johnson & Johnson (J&J) propôs um "plano de reorganização", no valor de US$ 6,5 bilhões, para encerrar todos os processos judiciais relacionados a acusações de que produtos de talco provocaram câncer de ovário em consumidoras dos Estados Unidos, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 1º. A proposta ainda precisa ser votada e aprovada por 75% das requerentes para entrar em vigor.

Se aprovado, o plano permitiria uma resolução "consensual" dentro do período de recuperação judicial da LLT, subsidiária da Johnson & Johnson. Duas tentativas anteriores de resolver os passivos por meio da subsidiária, em 2021 e em 2023, falharam após tribunais concluírem que LLT não se qualificava para o pedido de falência do capítulo 11.

O acordo deve resolver 99,75% dos processos pendentes relacionados ao talco e efeitos sobre câncer de ovário, envolvendo a multinacional americana do setor farmacêutico, suas subsidiárias e fornecedoras de suprimentos. Outras ações judiciais relacionadas ao mesotelioma, um tipo de câncer de pulmão, serão resolvidas separadamente, informou a Johnson & Johnson.

O plano proposto comprometeria a farmacêutica a pagar para as requerentes um valor de aproximadamente US$ 6,475 bilhões ao longo de 25 anos. De acordo com o Wall Street Journal, isso o classificaria como um dos maiores acordos de danos em massa de todos os tempos.

Após o anúncio da proposta, a ação da Johnson & Johnson subia 4,37% em Nova York, às 12h11 (de Brasília). *Com informações da Dow Jones Newswires.