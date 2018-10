Negócios em Frankfurt

27/10/2018 | 08:00



As 31 editoras participantes do projeto Brazilian Publishers, parceria da Câmara Brasileira do Livro com a Apex, estimam ter fechado negócios da ordem de US$ 700 mil na última edição da Feira do Livro de Frankfurt, que terminou no domingo, 14. O número superou a estimativa inicial de US$ 650 mil e corresponde a negócios fechados lá (venda de direitos e de livros) e àqueles que devem ser fechados nos próximos 12 meses.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.