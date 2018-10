Federer sofre, mas vence francês e vai à semifinal do Torneio da Basileia

26/10/2018 | 17:26



Ainda sem conseguir convencer no Torneio da Basileia, o suíço Roger Federer venceu mais uma nesta sexta-feira e avançou às semifinais da competição de nível ATP 500, disputada diante de sua torcida. O tenista número 3 do mundo derrotou o francês Gilles Simon por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/1), 4/6 e 6/4, em 2h34min.

Dos três jogos disputados pelo suíço nesta semana em sua terra natal, em dois ele precisou de três sets para vencer. Nesta sexta, as dificuldades foram agravadas pelos seus incríveis 60 erros não forçados, contra 31 do rival francês, 32º do ranking. Federer compensou em parte as falhas ao anotar 40 bolas vencedoras, diante de 18 de Simon.

As oscilações custaram ao suíço cinco quebras de saque, em dez oportunidades, apesar dos 15 aces que disparou em todo o jogo. Simon também perdeu o saque por cinco vezes. Federer acabou levando a melhor na partida ao ir melhor nos pontos mais decisivos.

A irregularidade foi mais marcante no terceiro e decisivo set, quando o tenista da casa abriu 4/1, mas não conseguiu sustentar a vantagem. Simon empatou em 4/4 e Federer precisou de um vacilo do francês para obter nova quebra e decidir o set ao fazer 6/4 no placar.

Na semifinal, Federer terá pela frente o vencedor do duelo entre o grego Stefanos Tsitsipas e o russo Daniil Medvedev. Eles se enfrentam ainda nesta sexta. Na Basileia, Federer busca o seu nono título, sendo o segundo seguido. Ele precisa defender os pontos conquistados no ano passado para se manter próximo aos líderes do ranking, o espanhol Rafael Nadal e o sérvio Novak Djokovic.

A outra semifinal terá o romeno Marius Copil e o alemão Alexander Zverev. Surpresa da competição, o primeiro superou nesta sexta o norte-americano Taylor Fritz por 7/6 (8/6) e 7/5. Zverev, segundo cabeça de chave, passou pelo espanhol Roberto Bautista Agut, oitavo pré-classificado, por 7/5 e 6/3.