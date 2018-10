Sinead o'Connor, agora muçulmana, troca o nome

26/10/2018 | 07:20



A cantora irlandesa Sinead O'Connor anunciou em sua conta no Twitter que se converteu ao islamismo e mudou seu nome para Shuhada Davitt. Até então, ela se declarava católica.

Na rede social, a cantora postou seu comunicado. "Isso é para anunciar que estou orgulhosa de ter me tornado muçulmana. Esta é a conclusão natural da jornada de qualquer inteligente teólogo. Todo estudo das escrituras leva ao Islã. O que torna todas as outras escrituras redundantes. Eu terei um (outro) novo nome. Será Shuhada".

Além do anúncio, a irlandesa publicou fotos vestindo um hijab, frases que declaram sua conversão ao islamismo e divulgou um vídeo no YouTube cantando o Azan, chamado que anuncia o momento de oração dos muçulmanos.

"Foi uma primeira tentativa, daí ter errado algumas palavras. Mas é que fui tomada pela emoção, mas garanto que haverá outras centenas", completou a cantora.

Em 1990, Sinead OConnor chegou ao topo do Hot 100 da Billboard com a música Nothing Compares 2 U. A canção, que foi escrita por Prince, foi regravada pela cantora em seu álbum I Do Not Want What I Havent Got e ficou conhecida em vários países.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.