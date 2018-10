São Caetano realiza seminário voltado a cuidadores de idosos

Da Redação



26/10/2018 | 07:00



A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Caetano realiza, na terça-feira, o 1º Seminário Cuidando de Quem Cuida. Voltada para profissionais que atuam nos cuidados com os idosos, a capacitação ocorrerá no auditório da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), no campus Centro (Rua Santo Antonio, 50), das 13h às 17h. O evento é gratuito e não é necessário realizar inscrição prévia.

“Ações como essa são importantes para esclarecer dúvidas e orientar as pessoas que trabalham com a terceira idade, seja em residências ou entidades”, justifica a diretora da Atenção Básica do município, Ana Paula Peña Dias.

Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) indicam que, em 2010, a cidade tinha cerca de 29 mil idosos.