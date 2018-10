Nadja Pessoa revela agressão de ex-namorado: - Fiquei com o olho roxo, de ir para o hospital mesmo

25/10/2018 | 19:09



Durante uma séria conversa com Rafael Ilha, seu principal aliado em A Fazenda, Nadja Pessoa revelou, nesta quinta-feira, dia 25, já ter sido agredida fisicamente por um ex-namorado. A loira contou que chegou a ir para o hospital por ter ficado com hematomas:

- Ele me agrediu umas cinco vezes. Já me agrediu até ficar com o olho roxo, de ir para o hospital mesmo. Ele falou: Fala que você caiu no banheiro.

O relacionamento ainda durou cinco anos, de acordo com a peoa, e só acabou depois de um ataque de ciúmes durante seu aniversário:

- A gente acabou, passou três meses separados, e quando voltamos era meu aniversário. Eu tenho muitos amigos em Recife e eu sou muito carinhosa com os meus amigos, eu vou, abraço... Ele era muito ciumento, possessivo. Aí quando eu fui falar com um amigo meu, que ele não queria que eu falasse, ele pegou no meu cabelo e saiu me puxando. Ele era grande, forte.

Atualmente, Nadja é casada com o cantor D'Black. O casal participou da última edição do Power Couple Brasil, um reality show em que casais de celebridades ficam confinados sob o mesmo teto e enfrentam desafios que testam o quão bem eles se conhecem.