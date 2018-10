Armando Mazzo ganha. Mas não assume

Ademir Médici



24/10/2018 | 07:00



Na política, o nome do Grande ABC começou a ser conhecido nacionalmente em 1947, com o bom desempenho nas urnas do Partido Comunista. O marceneiro Armando Mazzo elegeu-se, em 17 de janeiro, deputado estadual. Um marco na história política de Santo André, cidade até então conhecida apenas pela força da indústria.

Mazzo chegou à Assembleia Legislativa ao mesmo tempo em que participava, em Santo André – que abrangia também São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande (da Serra) – da organização política maior do operariado. Vislumbrava-se, inclusive, a possibilidade de os comunistas conquistarem a Prefeitura nas eleições de novembro.

Os entraves, no entanto, eram imensos. Em 7 de maio o TSE havia votado pelo cancelamento do registro do PCB. Nas eleições de novembro para a Prefeitura os comunistas lançaram o deputado Mazzo utilizando a sigla do PST. Mazzo ganhou e os comunistas fizeram 13 vereadores de um total de 31 em Santo André. Todos foram diplomados. Mas um dia antes da posse, em 31 de janeiro de 1947, os candidatos de Prestes – como eram chamados – foram declarados à margem do processo político: o PST declarou a inexistência do registro dos candidatos eleitos. Assumiram os suplentes.

Na Câmara Federal, mesmo com o registro do partido cancelado, os comunistas continuavam atuando, gozando das imunidades parlamentares. Desencadeou-se uma polêmica no Congresso de vários meses. Até que em 10 de janeiro de 1948 a mesa da Câmara comunicou a cassação dos mandatos dos parlamentares eleitos pela legenda do PCB.

AMANHÃ

- A campanha queremista de 1950.

***

Tetralogia focaliza autonomia de São Caetano

Uma boa fonte para compreender e detalhar o movimento autonomista de São Caetano – que hoje completa 70 anos, considerando o plebiscito realizado em 24 de outubro de 1948 – é ler e estudar os suplementos e reportagens especiais do Diário sobre a data publicados em 1977, 1986, 1987 e 1988.

Esta tetralogia reúne a transcrição de áudios com depoimentos de lideranças autonomistas que não estão mais entre nós.

No quarto encontro, em 1988, o Diário reuniu, no antigo Paço da Avenida Goiás, os líderes Carlos Paez, Cláudio Perrella, Jayme da Costa Patrão, José Astolphi e Paulo de Oliveira Pimenta. Os cinco foram fotografados, em cromos coloridos, no piso superior e nos jardins do Paço.

Do encontro participou Sidney Viccario Moreno, o primeiro funcionário público especialmente contratado para trabalhar na Prefeitura de São Caetano, em 1949. Moreno entregou ao Museu de São Caetano, então dirigido pela professora Sonia Xavier, livros de atas originais da Sociedade Amigos de São Caetano.

Encontros do gênero se sucederam a esses quatro, e aos poucos São Caetano foi compondo uma história do tipo poucas vezes observada em outras cidades.

Em 24 de outubro de...

1918 – De um dia para o outro a gripe espanhola toma maior vulto na região.

Na Vila de São Bernardo são notificados dois casos.

Na Estação de Rio Grande 18 operários da firma Souza Aranha & Companhia adoecem. É solicitada a intervenção da diretoria do serviço sanitário, já que na empresa trabalham cerca de 400 operários.

Em Ribeirão Pires também são verificados alguns casos.

Três indústrias de Santo André suspendem o trabalho noturno: Kowarick, Lucinda e tecelagem Santo André.

Os trens de passageiros trafegam com poucos passageiros, tem aumentado extraordinariamente o trânsito de automóveis pelo Caminho do Mar.

Atacado da gripe Alberto Carvalho, da redação d’A Tribuna de Santos.

- A guerra. Do noticiário do Estadão: os aliados é que devem impor à Alemanha as condições de paz, declara Lord Northcliffe, jornalista inglês.

1948 – Fundado o Educandário Espírita Cristão Simão Pedro, em Santo André.



Santos do Dia

- Antonio Maria Claret

- Evergílio

- Margiório

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 24 de outubro:

- Em São Paulo, Itapira e Timburi

- No Paraná, Antônio Olinto

- Em Goiás, Goiânia, capital do Estado

- No Amazonas, Manaus, capital do Estado

- Na Paraíba, Patos

Fonte: IBGE

Interação com Facebook



"Uma justa repartição da riqueza"



Nos últimos tempos, preocupado com a escandalosa subida do dólar, decidi que investigar era preciso.

Da crônica de Guido Fidelis que o Diário publicou em 23 de outubro de 1988 e que vai transcrita no Facebook da Memória – acessem o endereço acima.

Diário há 30 anos

Domingo, 23 de outubro de 1988 – ano 31, edição 6891

Entrevista – Fernando Henrique Cardoso declara que a solução urbana em São Paulo começa no Grande ABC.

Em entrevista aos jornalistas Alexandre Polesi e Paulo Carneiro, disse o senador: o problema fundamental do Brasil, hoje, é a questão urbana e não mais a rural.

São Bernardo – Inaugurado o PAC (Posto de Abastecimento Comunitário) no Parque São Bernardo.

Memória – A importância do dia 24 de outubro de 1948 para São Caetano.

Memória Eleições – Freguesia de São Bernardo vira Município.

Hoje

- Dia Mundial do Desenvolvimento

- Dia das Nações Unidas