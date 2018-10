Toquinho se apresenta hoje no Teatro Renault

Miriam Gimenes



23/10/2018 | 07:32



Já são cinco décadas que o cantor e compositor Toquinho canta e encanta o público com suas canções. E hoje, a partir das 21h, ele fará apresentação especial no Teatro Renault, em São Paulo. Ele encerra a quarta edição da série Concertos Brasileiros, da ACTC – Casa do Coração e toda renda obtida na bilheteria será destinada a subsidiar parte das despesas da associação, que cuida de crianças e adolescentes que apresentam cardiopatia grave.

Na apresentação, o músico estará acompanhado de Proveta (sax e clarinete), Pepa D’Elia (bateria) e Ivani Sabino (baixo elétrico). e promete cantar os principais sucessos da carreira, entre eles Aquarela, Tarde em Itapoã, entre outras.

O teatro fica na Av. Brigadeiro Luis Antonio, 411, e os ingressos custam de R$ 50 a R$ 150, e podem ser comprados na sede da ACTC (Rua Oscar Freire, 1463) ou pelo telefone (11) 3088-7454.