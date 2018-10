Sabrina Sato e Duda Nagle realizam chá de bebê para a chegada de Zoe

22/10/2018 | 10:31



Com um vestido longo vermelho com fenda e salto alto, Sabrina Sato recebeu amigos e familiares para o chá de bebê da filha no sábado, dia 20. A apresentadora está grávida de oito meses, fruto do relacionamento com o ator Duda Nagle.

Na festa, personalidades como Rodrigo Faro, Maisa Silva, Preta Gil, Ticiane Pinheiro e Karina Bacchi foram prestigiar a chegada da pequena Zoe. O nome da menina foi anunciado durante o chá de bebê. "Zoe significa vida, vivente, cheia de vida e nós já amamos a Zoe", escreveu Sabrina Sato na foto que publicou no perfil dela no Instagram.

Duda Nagle também comemorou a chegada da filha, na publicação que fez no perfil dele no Instagram. "Viva Zoe! Tava tudo impecável pra gente celebrar a chegada da nossa filhotinha", escreveu.

Em um vídeo publicado no Instagram, detalhes da cerimônia foram exibidos, como a decoração da mesa, repleta de doces amarelinhos, a chegada dos convidados e a pista de dança. "Muito bom poder reunir amigos, família, pessoas que tanto amo", escreveu Sabrina Sato na legenda da postagem.