Anitta e ex-marido quase se encontram em Fortaleza

22/10/2018 | 10:10



Eita! Foi por pouco que Anitta e Thiago Magalhães não se encontraram no último fim de semana. Tanto a cantora quanto o ex-marido estavam em Fortaleza, no Ceará, e, de acordo com suas publicações nas redes sociais, os dois estavam mais perto do que imaginavam.

Segundo informações no jornal EXTRA, enquanto Thiago desembarcou na capital cearense na manhã do sábado, dia 20, Anitta chegou no início da tarde após se apresentar em Teresina, no Piauí.

Porém, o curioso não foi isso, e sim o fato de os dois estarem a apenas alguns quilômetros de distância um do outro. Thiago, junto de músicos que vêm empresariando e produzindo, assistiu aos shows de Zé Neto e Cristiano, além de Dorgival Dantas, na comemoração de quatro anos de um pub da cidade, no Marina Park Hotel.

Já Anitta, a 22 minutos de carro do local, performou para uma multidão no estacionamento do Shopping Riomar.

Mas, não acaba por aí. Além de terem escolhido os mesmos destinos para o fim de semana, o ex-casal também teve duas companhias bem parecidas: seus bichos de estimação! Thiago foi visto e ainda postou em seu Instagram uma foto com sua nova companheira da raça Akita, e Anitta fez questão de levar seu pet Olavo para acompanhá-la na turnê.

Caramba, hein! Imagina se esses dois se reencontram?