Solteira, Bruna Marquezine curte show de Shakira em São Paulo

22/10/2018 | 10:10



Após sete anos, Shakira matou as saudades dos fãs brasileiros ao trazer para o país a turnê El Dorado World Tour. A cantora colombiana se apresentou no Allianz Parque, em São Paulo, na noite do último domingo, dia 21. Simpática e falando em português, ela cantou suas novas músicas e os maiores sucessos de sua carreira, como Estoy Aqui, Hips Don't Lie, Loca, entre outros hits. A estrela ainda se apresenta na próxima terça-feira, dia 23, em Porto Alegre.

Solteira desde o término recente com Neymar, Bruna Marquezine curtiu o show com amigas e ainda ajudou a realizar o sonho delas. A atriz levou as moças ao camarim para conhecer a cantora: - Elas são muito fãs!, revelou Bruna em seu Instagram Stories.

Luciana Gimenez e Lucas Jagger aproveitaram a apresentação para fazerem um programa de mãe e filho e matar as saudades. O garoto está morando em Nova York, e a apresentadora ainda está se acostumando em ficar longe do filho.