Russo ganha sete posições no ranking da ATP; Nadal e Djokovic seguem na frente

22/10/2018 | 08:45



O espanhol Rafael Nadal (7.660 pontos) e o sérvio Novak Djokovic (7.445 pontos) continuam na liderança do ranking da ATP a uma semana do início do Master 1000 de Paris, na França, que definirá os oito tenistas para a disputa do ATP Finals, em Londres, em novembro.

Djokovic, que desde a semana passada ocupa o segundo lugar, após ganhar o Masters 1000 de Xangai, na China, está a apenas 215 pontos de Nadal. Ambos vão lutar pelo primeiro lugar no ginásio París-Bercy, de 28 de outubro a 4 de novembro.

A única variação nas primeiras colocações foi a presença do norte-americano John Isner e do búlgaro Grigor Dimitrov, que ocupam a nona e a 10.ª colocação, respectivamente. A maior ascensão foi obtida pelo russo Karen Khachanov, campeão do Torneio de Moscou, um ATP 250, ao ganhar sete posições e ocupar a 19.ª posição.

Nas duplas, o primeiro lugar segue com o norte-americano Mike Bryant, com 9.350 pontos. O brasileiro Marcelo Melo é o quarto colocado, ao lado do parceiro polonês Lukasz Kubot, com 6.600.

O também brasileiro Bruno Soares surge na nona posição, ao lado do britânico Jamie Murray, com quem joga duplas, ambos com 5.610 pontos.

O brasileiro Marcelo Demoliner, vice-campeão em Antuérpia, subiu sete posições e está com 1.411 pontos ganhos, na 60.ª colocação. Seu companheiro na Bélgica foi o mexicano Santiago González, que ganhou duas posições e está em 52.º lugar no ranking, com 1.515 pontos.

Confira o ranking da ATP:

1.º - Rafael Nadal (ESP) - 7.660 pontos

2.º - Novak Djokovic (SRB) - 7.445

3.º - Roger Federer (SUI) - 6.260

4.º - Juan Martin del Potro (ARG) - 5.860

5.º - Alexander Zverev (ALE) - 5.025

6.º - Marin Cilic (CRO) - 4.185

7.º - Dominic Thiem (AUT) - 3.825

8.º - Kevin Anderson (AFS) - 3.775

9.º - John Isner (EUA) - 3.380

10.º - Grigor Dimitrov (BUL) - 3.335

11.º - Kei Nishikori (JAP) - 2.910

12.º - David Goffin (BEL) - 2.855

13.º - Borna Coric (CRO) - 2.415

14.º - Kyle Edmund (GBR) - 2.330

15.º - Fabio Fognini (ITA) - 2.315

16.º - Stefanos Tsitsipas (GRE) - 2.155

17.º - Diego Schwartzman (ARG) - 1.880

18.º - Jack Sock (EUA) - 1.850

19.º - Karen Khachanov (RUS) - 1.845

20.º - Daniil Medvedev (RUS) - 1.842

115.º - Thiago Monteiro (BRA) - 503

151.º - Rogério Dutra Silva (BRA) - 379

246.º - Guilherme Clezar (BRA) - 215

252.º - Thomaz Bellucci (BRA) - 213