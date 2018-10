Timão busca esquecer vice e se afastar da zona da degola

Dérek Bittencourt

21/10/2018 | 07:00



Esquecer a derrota para o Cruzeiro na final da Copa do Brasil e busca a recuperação imediata no Brasileirão para afastar de vez o risco de rebaixamento. Esses são os objetivos do Corinthians que visita o Vitória, às 16h de hoje, no Estádio do Barradão, em Salvador. Apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento, o Timão tem nove rodadas pela frente para se distanciar de qualquer chance de ser degolado à Série B.

De acordo com o goleiro Cássio, não adianta ele e os companheiros se importarem com matemática: a única conta que interessa é somar. Ainda segundo ele, o time pode até mesmo pensar em classificação à Copa Libertadores.

“Não adianta fazer cálculos. Podemos até brigar por uma vaga na pré-Libertadores. São nove decisões, a primeira é no domingo (hoje). Temos que pontuar. Se for ver os números, o Corinthians não tem um ano ruim. Fomos campeões paulistas, ficamos em primeiro no grupo da Libertadores, chegamos à final da Copa do Brasil. Não é possível que a gente não tenha qualidade. É um Brasileiro irregular, mas são nove partidas. Conseguindo os pontos, não sabemos aonde podemos chegar. Mas tem que ser com bom desempenho de todos”, disse o arqueiro corintiano.

Com dores no pé esquerdo, o lateral Danilo Avelar é dúvida para o técnico Jair Ventura e pode dar lugar a Carlos Augusto. O volante Gabriel, suspenso, e o meia Renê Júnior, machucado, são desfalques certos. Ralf assume a vaga à frente da zaga. Sem condições de jogo na Copa do Brasil, o atacante Roger volta ao comando ofensivo do Timão hoje à tarde.