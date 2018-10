Sérgio Malheiros quebra o silêncio sobre polêmica no Dança dos Famosos

19/10/2018 | 11:10



Sérgio Malheiros está na repescagem do Dança dos Famosos, mas antes disso ele já deu o que falar na competição do Domingão do Faustão. Tempos atrás o ator mudou de professora e deixou muitos fãs curiosos sobre o que realmente aconteceu quando ele surgiu com uma nova bailarina no palco.

Até agora ele não havia se pronunciado sobre o assunto. Mas em entrevista ao TV Fama, o ator não hesitou e resolveu abrir o jogo do que realmente aconteceu nos bastidores, uma vez que surgiram rumores de que ele havia pedido para trocar de professora!

Assim, o ator contou os detalhes do que ocorreu para que ele trocasse de parceira e ainda comentou como está sua relação com Natacha Horana, que antes fazia par com ele, após todo o acontecido.

- Não foi um pedido meu, foi uma decisão da produção do programa. A gente conversou, não antes, porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu só fui comunicado, mas já nos esbarramos depois, ela está lá no quadro de novo, então todo final de semana a gente está se vendo e não tem problema nenhum. As pessoas do programa encararam tudo com bastante profissionalismo e bola para frente!

No entanto, mesmo com esse discurso e com a relação que está aparentemente tranquila, ambos apagaram as fotos que estavam juntos das redes sociais. Eita!