Santo André perde em casa e respira por aparelhos

17/10/2018 | 18:27



O Santo André sofreu dolorida virada para o Mirassol, nesta tarde, no Bruno Daniel, e viu suas chances de avançar às quartas de final da Copa Paulista ficarem resumidas. O revés por 2 a 1 deixou o Ramalhão com quatro pontos no Grupo 5, contra cinco do Audax, e seis do Red Bull. O Mirassol, com 11, já está classificado.



Para avançar às quartas de final, o Santo André precisa derrotar o Red Bull, sábado, às 15h, em Campinas, e torcer para o Audax, no mesmo dia e horário, não vencer o Mirassol, fora de casa.



O atacante Vinícius Silveira, mostrando muito oportunismo, abriu o placar para o Santo André, logo aos sete minutos do primeiro tempo. Mas Carlão, de pênalti, aos 20, e Alisson, de cabeça, aos 46, viraram a partida na etpa final.