Meghan Markle está grávida do primeiro filho de príncipe Harry

15/10/2018 | 08:10



Agora é oficial! Meghan Markle está grávida do seu primeiro filho com o príncipe Harry! A novidade foi revelada pelo Twitter oficial do Palácio de Kensigton, onde reside o casal. O comunicado diz:

Suas altezas reais o duque e a duquesa de Sussex têm o prazer de anunciar que ela espera um bebê para a primavera de 2019. Desta forma, o novo bebê real deve nascer no outono brasileiro.

Além disso, o palácio ainda comunicou:

Suas altezas reais agradecem o apoio que receberam de pessoas de todo o mundo desde seu casamento em maio e estão encantados de poder compartilhar essa feliz notícia com o público.

Este será o sétimo bebê na linha sucessória da coroa britânica.

Lembrando que o casamento de Meghan e Harry chamou a atenção de todos na St. George's Chapel, no Castelo de Windsor, Inglaterra. Felizes da vida, o noivo usou seu uniforme militar, enquanto a noiva escolheu um vestido da estilista Clare Waight Keller, que é a primeira diretora mulher da marca Givenchy.