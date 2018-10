Bolsa ganha impulso com cenário político

Flavia Kurotori

Especial para o Diário



14/10/2018 | 07:11



Com o resultado do primeiro turno das eleições na semana passada, o Ibovespa, principal indicador da B3, bolsa de valores oficial do Brasil, disparou. Na segunda-feira, o pregão encerrou a 86.083 pontos, alta de 4,57% – a maior desde março de 2016. Segundo especialistas, o fato de um candidato pró-mercado estar à frente dos resultados dá mais confiança a empresários que desejam investir no País.

“Mesmo que não seja explícito, o candidato que está à frente (Jair Bolsonaro, do PSL) dá indicações, por meio de sua fala, de que é a favor da liberdade do mercado”, afirmou Silvio Paixão, professor dos cursos de MBA da Fipecafi (Faculdade Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras). “Esse posicionamento faz com que entrem mais investimentos internacionais e, ao mesmo tempo, faz a bolsa de valores subir e o dólar cair.”

Assim, até o segundo turno, no dia 28, o mercado se manterá atento às declarações dos candidatos, o que pode fazer com que o Ibovespa siga oscilando, destacou Ricardo Balistiero, coordenador do curso de Administração do Instituto Mauá de Tecnologia. “O pregão de quarta-feira encerrou com queda (de 2,8%), pois o Bolsonaro (que está à frente nas pesquisas de intenção de voto) declarou ser contrário à privatização na área de energia”, exemplificou.

Por sua vez, o candidato Fernando Haddad (PT) não é bem-visto pelo setor econômico por possuir viés intervencionista, pontuou Paixão. “Hoje, uma das únicas chances de ele inverter o resultado das pesquisas é mudando seu discurso, indo mais ao centro. Neste caso, os investidores ficariam mais aliviados”, explicou Balistiero.

Para o economista, a renovação do Congresso também foi responsável por impactar positivamente no desempenho da B3. “Esses eleitos são mais propícios a aprovarem as reformas que o mercado deseja, como a da Previdência”, assinalou o coordenador da Mauá. “Se as reformas passarem (pela votação), a economia irá se estabilizar, o que dá boas expectativas para o mercado de ações futuro.”

RELAÇÃO - As variações da bolsa de valores e do dólar são consideradas termômetros do mercado financeiro. Isso significa que, quando os dois vão bem – o Ibovespa em alta e a moeda norte-americana em queda –, a disposição das empresas para investir no País e gerar empregos, por exemplo, aumenta.

“No cotidiano o efeito não é imediato, pois a economia real demora mais para reagir”, analisou Balistiero. “É como um círculo virtuoso. Se o cenário está confortável para o empreendimento e investimentos, cresce a entrada de recursos e, no médio ou longo prazos, a oferta de empregos”, acrescentou Paixão.

Vale salientar que a bolsa oscila positivamente quando há possibilidade de incremento de aportes na economia nacional. Assim, quando esses valores entram – principalmente quando são estrangeiros –, sobe a quantidade de dólar em circulação, o que faz com que a moeda desvalorize em relação ao real.

Balistiero lembrou que, embora acontecimentos no Exterior possam impactar nos indicadores – como a crise da Argentina –, atualmente os fatores da política interna ‘pesam’ mais.



Ações da região valorizam até 29%

As seis empresas cujas sedes estão no Grande ABC e que possuem capital aberto na B3 tiveram suas ações valorizadas entre os dias 11 de setembro e 11 de outubro. A Gafisa, que está transferindo suas atividades para São Caetano, conforme publicado pelo Diário no início do mês, também registrou incremento no valor dos seus papéis.

Percentualmente, o melhor desempenho foi o da Fibam PN, localizada em São Bernardo. O valor da sua ação passou de R$ 1,90 para R$ 2,70, representando acréscimo de 29,62%.

Em seguida, os papéis da CVC ON, de Santo André, subiram 29,33%, disparando de R$ 38,66 para R$ 50. No início de setembro, vale lembrar, a empresa adquiriu 60% do capital de dois players da Argentina, o que impactou na sua valorização.

É importante dizer que algumas empresas possuem dois tipos de ações: ON (ordinárias) e PN (preferenciais). Os detentores da primeira têm direito a voto nas assembleias, cuja relevância varia conforme o número de papéis que a pessoa ou empresa possui. Já quem adquiriu da segunda modalidade tem preferência na distribuição de dividendos.

No mês passado, a pontuação do IBovespa chegou a 78.192 no último pregão, o que significa alta de 3,19% em relação ao primeiro dia de negociação do período, quando estava em 76.192 pontos.



Investidor inexperiente deve ter cautela neste momento

Ainda que a conjuntura política indique resultados favoráveis da economia para os próximos meses, investidores que não estão habituados ao mercado de renda variável devem ter cautela, conforme orientam especialistas.

“A situação ainda pode oscilar até a posse do Congresso e suas primeiras medidas”, afirmou Ricardo Balistiero, coordenador do curso de Administração do Instituto Mauá de Tecnologia.

“Se a pessoa tem uma quantia disponível para investir, é melhor aguardar estabilização até o fim de fevereiro ou início de março. Se deseja fazê-lo de imediato, é melhor optar pela renda fixa, como poupança ou títulos do Tesouro Direto”, recomendou o especialista.

Já Silvio Paixão, professor dos cursos de MBA da Fipecafi (Faculdade Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras), observou que “o mercado de renda variável sempre exagera ao subir ou cair”. Por isso, opção é investir em carteira de ações variada e não tomar ações precipitadas ao comprar ou vender papéis.