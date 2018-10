Terra arrasada segue na política de Mauá

Raphael Rocha



13/10/2018 | 07:00



As urnas mostraram que o mauaense segue descrente com a política. Depois de ver o prefeito Atila Jacomussi (PSB) ser preso na esteira da Operação Prato Feito, da PF (Polícia Federal), a classe política da cidade esperava, na eleição de 2018, se cacifar para 2020, apostando na imagem arranhada do socialista. O problema é que nenhuma figura conseguiu despontar. Os ex-prefeitos Donisete Braga (Pros) e Oswaldo Dias (PT) patinaram na conquista dos votos – tiveram 14,7 mil e 20,9 mil votos, respectivamente. O vereador Chiquinho do Zaíra (Avante) se candidatou a deputado estadual em busca de se tornar a grande liderança de oposição no município. Obteve 27,8 mil sufrágios, desempenho aquém do esperado por sua equipe de campanha. O cenário para daqui dois anos, então, é de total incógnita, o que não deixa de ser boa notícia para Atila. Mesmo alvejado pela operação da PF, segue sem oposição forte.

BASTIDORES

Encontro

Deputado federal eleito pelo Novo, Vinicius Poit se encontrou, na quinta-feira, com o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB). Os dois estudaram no mesmo colégio, em Santo André. Embora tenha domicílio eleitoral na Capital, Poit busca se colocar como deputado federal pelo Grande ABC e, por isso, tem se encontrado com os chefes de Executivo. Poit levou a Paulo Serra sua primeira bandeira na Câmara: a da redução do salário dos parlamentares federais. Hoje, cada deputado recebe R$ 33.763 por mês, sem contar benefícios adicionais como auxílio-moradia e verba de gabinete.

De mudança – 1

Candidato a deputado estadual com 30.325 votos, o vereador Julinho Fuzari (PPS), de São Bernardo, comentou, nos corredores da Casa, que pode deixar seu atual partido e migrar para o PSL, do presidenciável Jair Bolsonaro. O que o parlamentar tem dito é que seus ideais e atuação se assemelham com o PSL, e não com o PPS.

De mudança – 2

Outro fator pode contribuir para mudança de Julinho Fuzari de legenda: seu estilo mais explosivo vem causando ruídos no PPS. Tanto que diversas lideranças da sigla foram ao deputado federal reeleito Alex Manente (PPS) para reclamar de Julinho e pedirem que o vereador não tenha aval do PPS para ser candidato a parlamentar em 2020.

Novo Refis

A Prefeitura de Mauá reeditou o programa Fique em Dia, que visa facilitar negociações com munícipes em dívida com o Executivo. “Os contribuintes terão até 100% de desconto em multas e juros no pagamento de IPTU, ISS, multas de trânsitos e até mesmo contas de água não pagas com a Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá)”, informou o governo de Atila Jacomussi (PSB).

Agenda

Candidato à reeleição, o governador Márcio França (PSB) estará em Santo André na segunda-feira. A atividade começa às 18h, com concentração em frente ao Estádio Bruno José Daniel, na Vila América. Ele pedirá votos na região comercial do bairro.

Retorno

Após semanas internado no Hospital Estadual Mário Covas, de Santo André, depois de sofrer AVC, o vereador Ivan Stella (Avante), de Mauá, retornou à Câmara nesta semana. “Obrigado a Deus por esse momento e a cada um que orou por mim. Logo estarei de volta em definitivo”, escreveu o parlamentar em suas redes sociais.