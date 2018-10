Romeira é atropelada na Dutra durante peregrinação a Aparecida

12/10/2018 | 10:00



Uma romeira que seguia a pé em direção ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no Vale do Paraíba, foi atropelada nas margens da Rodovia Presidente Dutra, na altura da cidade de Roseira, na tarde desta quinta-feira, 11. Ela sofreu ferimentos leves. Esta foi a terceira vítima de atropelamento durante a peregrinação a Aparecida nos últimos dois dias.

Fé

Segundo a CCR NovaDutra, concessionária que administra a estrada, a mulher foi atingida depois de uma colisão traseira entre dois carros no km 76 da Dutra, no sentido do Rio de Janeiro.

A romeira é de Guarulhos e fazia parte de um grupo de oito pessoas que caminhava pelo acostamento da rodovia. Ela foi encaminhada para o Pronto-Socorro Municipal de Guaratinguetá.

Chovia no momento da ocorrência, o que, de acordo com a concessionária, pode ter contribuído para o acidente. A NovaDutra orienta que os peregrinos interrompam a caminhada quando chove ou anoitece.

O motorista de um dos veículos fugiu. O outro condutor parou para prestar socorro. O acidente não causou congestionamento na rodovia.

Atropelamentos

Além do caso desta quinta, dois romeiros foram atropelados por um automóvel na Dutra nesta quarta-feira, 10, em Taubaté. Um deles foi levado em estado grave ao Hospital Regional do Vale do Paraíba, e o outro teve ferimentos leves e acabou atendido no local. Dois ocupantes do veículo também ficaram feridos - sem gravidade.

As rodovias de acesso a Aparecida estão em alerta para o risco de acidentes com os peregrinos.

"Não temos como proibir a manifestação na rodovia, mas trabalhamos para diminuir essas ocorrências e reafirmamos os perigos ao realizar essas romarias na rodovia", disse Virgílio Leocádio, gestor de atendimento da NovaDutra.