Preços das importações sobe 0,5% em setembro ante agosto nos EUA

12/10/2018 | 09:33



Os preços de importados dos Estados Unidos avançaram 0,5% em setembro ante o mês anterior, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira, impulsionados pelo avanço no custo com combustível importado. Economistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta menor, de 0,3%.

Os dados dos preços importados não são ajustados sazonalmente. Na comparação anual, os preços subiram 3,5%.

Em setembro ante agosto, os preços de importados de petróleo cresceram 4,1%. Excluindo-se esse segmento, houve estabilidade no mês.

O relatório também mostrou que os preços das exportações dos EUA ficaram estáveis em setembro ante agosto, tendo alta anual de 2,7%. Fonte: Dow Jones Newswires.