Bruna Lizmeyer ressalta a liberdade de escolha: - Não sou sapatão, sou o que eu quiser

10/10/2018 | 11:10



Bruna Lizmeyer deu um show de empoderamento durante o programa Amor e Sexo, apresentando por Fernanda Lima e que foi ao ar na noite de terça-feria, dia 9. Durante conversa, a atriz falou sobre sua orientação sexual e ainda ressaltou a liberdade de escolha, algo que vem se falando muito ultimamente.

Ao ser questionada pela apresentadora se orientação sexual, publicamente, é um posicionamento político, Bruna falou:

- Eu acho que é um ato político. Porque eu, como mulher e dentro da caixinha que assumo eventualmente como mulher lésbica, como mulher sapatão... eu não sou só isso. Eu sou uma pessoa livre e, às vezes, nem tão mulher, eu sou o que eu quiser.

E continuou:

- Mas usar a palavra lésbica, a palavra sapatão, soa muito mais como incômodo do que a palavra gay, que já está naturalizada. Eu acho que é isso, falar sobre as caixinhas e depois sumir com elas.

A atriz, que namora atualmente com Priscila Visman, ainda pontuou que liberdade é todo mundo, em toda a diversidade envolvida, poder ser livre juntos.